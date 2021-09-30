SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Olympiakos maçında... (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. Yıldız futbolcu Mesut Özil'in maç kadrosunda olacağı belirtildi.

Detayları aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Sosa, Nazım, İrfan Can, Tisserand sakatlıkları sebebiyle kadroda olmayacak. Serdar Aziz'in de bel ağrısı sebebiyle kadroda yer almasını beklemiyoruz. Mesut Özil grip olduğu için son idmanda yoktu. Tedavi uygulanıyor, maç kadrosunda olacaktır." ifadelerini kullandı.