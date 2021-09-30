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Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası Pedro Martins: Hataları değerlendirmek konusunda başarılı olduk

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Martins, Fenerbahçe'ye karşı fırsatları ve hataları değerlendirme konusunda çok daha başarılı olduklarını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 00:29
Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası Pedro Martins: Hataları değerlendirmek konusunda başarılı olduk

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, yüksek tempoda oynamayı düşündüklerini ifade ederek, "Rakibin baskısı tempomuzu düşürdü. Fırsatları değerlendirmek, hataları değerlendirmek konusunda çok başarılı olduk. Rekabet devam ediyor. Grupta sadece ikinci bir galibiyet aldık. Grubun favorisiyiz anlamına gelmiyor. İlk maçı da son dakikada kazandık. Grup liderliği çok kolay elde edilecek bir şey değil" dedi.

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