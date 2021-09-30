Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi Miha Zajc konuştu: En iyi sonucu elde etmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Mija Zajc, Olympiakos maçı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Her maç çok değerli, çok önemli. Bu maça gerçekten çok iyi hazırlandık. Kalitemizi göstermek istiyoruz. Maçın sonunda en iyi sonucu alacağımızı umut ediyorum. Ben de iyi durumdayım. 14 gün boyunca takımdan ayrıydım. Şu an hazırım. Şans verilirse oynamaya hazırım."

"Zor bir maç olacak. İyi hazırlandık. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Takım olarak formdayız. En iyi sonucu elde etmeyi umut ediyoruz."