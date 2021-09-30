Fenerbahçe Olympiakos maçı CANLI | FB Olympiakos maçı izle | Fenerbahçe Olympiakos canlı skor

UEFA Avrupa Ligi D grubu 2. maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanını almak istiyor. Bu dev karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia



Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Tiquinho

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te başladı.

⚽ FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor.



Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado oldu.



Fenerbahçe-Olympiakos maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ricardo de Burgos üstleniyor. Burgos'a Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak Xavier Estrada Fernandez eşlik ediyor.

👉 VITOR PEREIRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 20. MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 20. kez sahne alıyor.

Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.