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FENERBAHÇE HABERLERİ: Zafer akşamı! İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Olympiakos’u konuk edecek. Grubun ilk maçında Frankfurt’u Almanya'da elinden kaçıran sarı-lacivertliler, Olympiakos maçından zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe Olympiakos maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Zafer akşamı! İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. İlk hafta deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'u devirerek ilk galibiyetini almak istiyor. Kanarya galip gelmesi halinde, Antwerp- Frankfurt maçının sonucuna göre grupta liderliğe yükselebilecek. İlk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenen Olympiakos ilk haftayı zirvede tamamlamıştı.

FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Attila Szalai, Kim, Novak, Gustavo, Osayi, Ferdi, Mert Hakan, Diego Rossi, Mergim Berisha, Enner Valencia

Olympiakos: Karbownik, Cisse, Vaclik, M.Camara, P'Opulos, Bouchalakis, Reabciuk, Masouras, A.Camara, Onyekuru, Tiquinho

KANARYA'DA 9 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışmalarda yer almayan İrfan Can, Nazım ve Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Tisserand forma giyemeyecek. UEFA listesinde olmayan Crespo, Burak ve Serdar Dursun da kadroda yok. Gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil de dünkü çalışmada yer almadı.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren Fenerbahçe, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. 291 gol atıp, 341 gol yedi.

AVRUPA FATİHİ PEREIRA
Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başında 20. Avrupa kupası maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Portekizli hoca yönetimindeki 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 26 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü.

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