CANLI SKOR | Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler... (FB MAÇI)

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Olympiakos'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'den canlı yayınlanacak.

OLYMPIAKOS'UN EN BÜYÜK KOZU HÜCUM HATTI!

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un hücum hattı dikkat çekiyor. El Arabi, Valbuena, Onyekuru ve Soares gibi isimler rakip takımlara zor anlar yaşatıyor. Öte yandan orta saha oyuncusu Camara'da dikkat edilmesi gereken isimler arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Attila Szalai, Kim, Novak, Gustavo, Osayi, Ferdi, Mert Hakan, Diego Rossi, Mergim Berisha, Enner Valencia

Olympiakos: Karbownik, Cisse, Vaclik, M.Camara, P'Opulos, Bouchalakis, Reabciuk, Masouras, A.Camara, Onyekuru, Tiquinho.

🚑 SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 9 EKSİK



Fenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 9 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışamalarda yer almayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek.

⚽ FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında 30 Eylül Perşembe günü 19.45'te başlayacak mücadelede Olympiakos'u konuk edecek. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.



Fenerbahçe-Olympiacos maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ricardo de Burgos üstlenecekken, Burgos'a Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak Xavier Estrada Fernandez eşlik edecek.

📋 FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 135,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 200,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 225,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 250,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 270,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 300,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 350,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 425,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 625,00 TL

MARATON ALT E BLOK 800,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK 900,00 TL

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

30 Eylül: (2. Hafta)

Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim: (3. Hafta)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

4 Kasım: (4. Hafta)

Royal Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: (5. Hafta)

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık: (6. Hafta)

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

🏆 "KUPA 2"DE 120. MÜSABAKA

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 120. maçını oynayacak.

Bu kulvarda 119 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 153 gole engel olamadı.

👉 VITOR PEREIRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 20. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 20. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.