Vitor Pereira Fenerbahçe'yi 5 maddeyle zirveye çıkardı!

Süper Lig'de son olarak Atakaş Hatayspor'u deplaslanda 2-1 yenen ve akabinde Trabzonspor'un da evinde puan kaybetmesiyle 7. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de büyük bir özgüven durumu var. Başakşehir yenilgisinin moral bozukluğunu çok çabuk atlatan Sarı-Lacivertliler'in bu başarısında kritik bir isim öne çıktı.



Bu isim takımın teknik patronu Vitor Pereira oldu. Takvim'in haberine göre geldiğinden bu yana büyük bir iştahla işine sarılan Vitor Pereira'nın başarısında 5 önemli maddenin kilit rol oynadığını ortaya çıkardı. Bunlar, sistem,inanç, adalet, yüksek tempo ve iyi ilişkiler...

