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Vitor Pereira Fenerbahçe'yi 5 maddeyle zirveye çıkardı!

Süper Lig'de 7. haftayı lider kapatan ve uzun süre sonra bu mutluluğu yaşayan sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira ile yaşanan değişim dikkat çekti. Portekizli teknik adam zaman zaman oynattığı 3'lü sistemle eleştirilse de Fenerbahçe'yi maddeyle zirveye taşımayı bildi. İşte o maddeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Vitor Pereira Fenerbahçe'yi 5 maddeyle zirveye çıkardı!

Süper Lig'de son olarak Atakaş Hatayspor'u deplaslanda 2-1 yenen ve akabinde Trabzonspor'un da evinde puan kaybetmesiyle 7. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de büyük bir özgüven durumu var. Başakşehir yenilgisinin moral bozukluğunu çok çabuk atlatan Sarı-Lacivertliler'in bu başarısında kritik bir isim öne çıktı.

Vitor Pereira Fenerbahçe'yi 5 maddeyle zirveye çıkardı!

Bu isim takımın teknik patronu Vitor Pereira oldu. Takvim'in haberine göre geldiğinden bu yana büyük bir iştahla işine sarılan Vitor Pereira'nın başarısında 5 önemli maddenin kilit rol oynadığını ortaya çıkardı. Bunlar, sistem,inanç, adalet, yüksek tempo ve iyi ilişkiler...

Vitor Pereira Fenerbahçe'yi 5 maddeyle zirveye çıkardı!

PEREIRA FORMAYI ADALETLİ DAĞITTI
Pereira İlk günden itibaren aynı sisteme bağlı kaldı. Sonrasında oyuncularını yeni plana ve yeni görevlere inandırdı. Oyuncularının performansı karşısında formayı çok adaletli bir şekilde dağıttı. Bu da oyunculara güven aşıladı

Vitor Pereira Fenerbahçe'yi 5 maddeyle zirveye çıkardı!

YÜKSEK TEMPO TAKIMI DİRİ TUTTU!
Pereira idmanlarda takımını son derece yüksek bir tempoda çalıştırdı. Oyuncular hep diri kaldı. Ve son olarak da Vitor Pereira'nın ikili ilişkileri sayesinde Samandıra'da çok olumlu bir hava ortaya çıktı. Çalışma azmi daha da arttı.

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