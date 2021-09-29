Vitor Pereira Fenerbahçe'yi 5 maddeyle zirveye çıkardı!

Süper Lig'de son olarak Atakaş Hatayspor'u deplaslanda 2-1 yenen ve akabinde Trabzonspor'un da evinde puan kaybetmesiyle 7. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de büyük bir özgüven durumu var. Başakşehir yenilgisinin moral bozukluğunu çok çabuk atlatan Sarı-Lacivertliler'in bu başarısında kritik bir isim öne çıktı.
Süper Lig'de son olarak Atakaş Hatayspor'u deplaslanda 2-1 yenen ve akabinde Trabzonspor'un da evinde puan kaybetmesiyle 7. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de büyük bir özgüven durumu var. Başakşehir yenilgisinin moral bozukluğunu çok çabuk atlatan Sarı-Lacivertliler'in bu başarısında kritik bir isim öne çıktı.
Bu isim takımın teknik patronu Vitor Pereira oldu. Takvim'in haberine göre geldiğinden bu yana büyük bir iştahla işine sarılan Vitor Pereira'nın başarısında 5 önemli maddenin kilit rol oynadığını ortaya çıkardı. Bunlar, sistem,inanç, adalet, yüksek tempo ve iyi ilişkiler...
PEREIRA FORMAYI ADALETLİ DAĞITTI
Pereira İlk günden itibaren aynı sisteme bağlı kaldı. Sonrasında oyuncularını yeni plana ve yeni görevlere inandırdı. Oyuncularının performansı karşısında formayı çok adaletli bir şekilde dağıttı. Bu da oyunculara güven aşıladı