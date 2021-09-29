SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'dan Olympiakos maçı yorumu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la karşılaşacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Bayındır, "Her maç gibi çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maça hazırız, biz Fenerbahçe'yiz" dedi.

Sözlerine devam eden genç eldiven şunları kaydetti:

Rakibin kim olduğu önemli değil. Oynadığımız futbol belli. İnşallah kazanırız ve yolumuza devam ederiz. Kurtarışlardan çok hatalar konuşuluyor. Büyük bir camiada oynuyoruz, burada hatanın yeri yok ama sağlıklı açıdan bakmak gerekirse hatalardan ders çıkarıyoruz. Taktik veya teknik anlamda saha içinde kararları veren oyuncunun kendisidir. Sivasspor maçında çalım atmak benim kararımdı, rakip baskı yaptı. Top geçseydi bunlar konuşulmazdı ama olumsuz giden bir şeyden sonra bunlar konuşuluyor.