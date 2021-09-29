SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira'dan flaş sözler! "Herkes benden daha iyi biliyor" (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zorlu bir maç olacağını dile getiren Pereira, "İyi bir takıma, tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da bizim gibi büyük bir kulüp. Portekizli bir hocaları var, onunla da zaten arkadaşız. Yarın birbirimize karşı daha iyi olmak için karşılaşacağız." dedi.

Portekizli teknik adam, sakat oyuncularla ilgili ise "Sakat isimler yarınki maç için hazır olsalar bile bu tarz bir maçta döndürmek yerine adım adım dönmelerini sağlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Yarın her halükarda 11 futbolcumuz sahada olacak." ifadelerini kullandı.

Pereira, takımını üçlü savunma oynatmasıyla ilgili ise "Futbol sistemden ibaret değil, önemli olan dinamikler. İnsanların uzun uzun 3'lü savunma yorumlamasını anlayamıyorum. Sizin dizilişiniz sadece maça nasıl başladığınızı gösterir. Maçta ise hem ofansta hem de defansta bu durum değişiklik gösterir." sözlerini kullandı.

Kim Min-Jae'yi çalıştığı en iyi oyunculardan biri olarak niteleyen Pereira, "Berisha da çok çalışıyor. Ben takımımdaki her oyuncudan çok memnunum. Karakterli ve iyi oyunculardan kurulu bir ekibim var." sözlerini kullandı.

53 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer eleştirilmek istemiyorsanız, başka bir iş yapmanız lazım. Futbol bu, insanlar sürekli konuşurlar ve sihirli yönlerinden biri de budur. Bilmiyorlar ama konuşuyorlar. Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor. Sadece eleştiriyorlar.

Pereira, gruptaki hedeflerini ise, Hedefimiz, yarın kazanmak. Grupta birbirine yakın takımlar var. Bu grupta herhangi bir takımın, diğerlerinden çok üstün olduğunu düşünmüyorum. Lider olmak için yarışan 4 tane takım var. Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı söylememi bekliyor olabilirsiniz ama ben gerçekçi biriyim. Yarın savaşıp elimizden geleni yapacağız." sözleriyle anlattı.

Burak Kapacak'ın çok genç ve teknik bir oyuncu olduğunu dile getiren Pereira, şöyle konuştu:

"Ama alt ligden geldi ve taktiksel olarak bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman savunma, ne zaman hücum yapacağını anlaması gerekiyor. Rotasyon yapmadan tempolu oyunu devamlı olarak sürdüremeyiz. Futbolcular insan, birer makine değil. Benim amacım her oyuncuyu aynı seviyede tutabilmek."