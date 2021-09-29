Fenerbahçe'de Vitor Pereira Mesut Özil ile birebir görüşme yaptı! İşte o sözler

Hatayspor ile oynanan lig maçında dinlendirilen Mesut Özil'in Olympiakos'a karşı 11'de olması bekleniyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın yıldız futbolcu ile birebir görüşme yaptığı öğrenildi. Mini toplantıda Mesut'tan beklentilerini dile getiren Portekizli hocanın, "Bu maçta da sana çok ihtiyaç düşecek. Grubun en iddialı takımıyla oynayacağız ve kazanmamız halinde ipler bizim elimizde olacak. Bu maçta kazanmaktan başka bir düşüncemiz olmayacak. Sen de takım arkadaşlarınla birlikte bunu sahada göstereceksiniz" dediği ifade edildi.