Fenerbahçe'de sakatlarda son dakika!

Sakatlıkları devam eden futbolculardan İrfan Can Kahveci, Tisserand, Sosa ve Nazım Sangare, Fenerbahçe'nin dünkü idmanında da yer almadı. Kendilerine verilen özel programı uygulayan futbolcuların birkaç gün içinde aşamalı şekilde antrenmanlarda yer alması bekleniyor.



SERDAR VE ZAJC TAKIMA KATILDI

Sakatlıklar nedeniyle bu sezon tüm maçlara eksik kadroyla çıkan Fenerbahçe'de dün iyi haberler vardı. Serdar Dursun'un uzun bir aradan sonra Hatayspor karşılaşmasında oynamasının ardından Miha Zajc ile Serdar Aziz de dünkü idmanda takımla çalıştı. İki futbolcunun da Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında formayı giyebileceği belirtildi.