Fenerbahçe'de Altay Bayındır mesaj var

Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Altay Bayındır, kulübün youtube kanalından taraftarlara seslendi. Başarılı kaleci, şu sözleri sarf etti: "Bir maç kaybettiğimizde birçok şey kaybetmiş ya da kazandığımızda birçok şeyi kazanmış moduna gidmeden sonuna kadar yolumuza devam etmeliyiz. Hem taraftar hem de futbolcular olarak ne yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Taraftarların desteği futbolcular için önemli. Ancak bizler de robot değiliz ve duygularımız var. Fenerbahçe demek aile demek. Bu camianın temel taşı birlikteliktir. Bu birlikteliği kurduğumuzda başarılar da gelecektir."