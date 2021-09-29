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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'a Newcastle United'dan çılgın rakam!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de dikkat çekici bir performansa imza atan kaleci Altay Bayındır ve stoper Attila Szalai önemli kulüplerin radarına girdi. İngiliz ekibi Newcastle United'ın, başarılı eldiven için önerdiği rakam da belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:12 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:32
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'a Newcastle United'dan çılgın rakam!

Teknik direktör Vitor Pereira ile ivme kazanan ve Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Portekizli hocanın sisteminde performansını yükselten ve takımın vazgeçilmez isimleri arasında olan Altay Bayındır ve Attila Szalai'ye Avrupa ilgisi arttı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'a Newcastle United'dan çılgın rakam!

Yeni Asır'da yer alan habere göre başarılı kaleci Altay için İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın 17 milyon euro'yu gözden çıkardığı konuşulurken, Fenerbahçe yönetiminin bu teklife oyuncuyu bırakmayacağı öğrenildi. 23 yaşındaki başarılı kalecinin kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'a Newcastle United'dan çılgın rakam!

Savunmada başarılı bir grafik sergileyen ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Szalai'ye ise Serie A ve La Liga'dan talip çıktı. Macar yıldızı Atletico Madrid ve Napoli'nin takip ettiği, devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'a Newcastle United'dan çılgın rakam!

Pereira'nın da onay vermesi halinde, beklenen teklif gelirse yönetimin yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak için 23 yaşındaki stoperle yollarını ayırabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'a Newcastle United'dan çılgın rakam!

1.92'lik sol ayaklı stoperin Fenerbahçe'yle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.

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