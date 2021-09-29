FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'a Newcastle United'dan çılgın rakam!

Teknik direktör Vitor Pereira ile ivme kazanan ve Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Portekizli hocanın sisteminde performansını yükselten ve takımın vazgeçilmez isimleri arasında olan Altay Bayındır ve Attila Szalai'ye Avrupa ilgisi arttı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre başarılı kaleci Altay için İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın 17 milyon euro'yu gözden çıkardığı konuşulurken, Fenerbahçe yönetiminin bu teklife oyuncuyu bırakmayacağı öğrenildi. 23 yaşındaki başarılı kalecinin kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.