Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira istedi yönetim bitiriyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira istedi yönetim bitiriyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda boy gösteren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları başladı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli yönetim, ocak ayında dünya yıldızı için girişimde bulunacak. Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin kadroya katılmasında önemli rol oynayan Vitor Pereira'nın, bu transferde de oldukça istekli olduğu belirtildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 20:10
FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira istedi yönetim bitiriyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

Ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de eksik bölgelere yapılacak hamlelerle kadronun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Sıkışık fikstür nedeniyle güçlü bir rotasyona sahip olmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde operasyon için düğmeye basıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira istedi yönetim bitiriyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

Teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte yeni bir sistem ve oyun anlayışına bürünen Kanarya'da ocak ayının önemi büyük. Ara transfer döneminde takıma katılacak isimlerle şampiyonluk hedefine daha emin adımlarla yürümek isteyen sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı yeniden dümene geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira istedi yönetim bitiriyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

Performansıyla büyük beğeni toplayan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin transferinde başrolü oynayan Vitor Pereira gözünü ocak ayına çevirdi. 53 yaşındaki teknik adam, takımdaki eksik bölgeleri belirledi ve çok katkı sağlayacağını düşündüğü yıldız futbolcunun ismini yönetime verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira istedi yönetim bitiriyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

PAULINHO BOMBASI!
İstikrarlı performansıyla takımın değişilmez isimlerinden biri konumunda olan Luiz Gustavo'nun yanına nokta atışı bir takviye yapmayı isteyen Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Paulinho'yu yeniden gündemine aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira istedi yönetim bitiriyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

Takvim'in haberine göre, yaz transfer döneminde Brezilyalı yıldızı gündemine alan ancak transferi mutlu sonla bitiremeyen Fenerbahçe, Paulinho'nun peşini bırakmıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira istedi yönetim bitiriyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

Al Ahli ile olan sözleşmesini fesh eden deneyimli orta saha için sarı-lacivertlilerin ocak ayındaki ara transfer döneminde yeniden girişimde bulunacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira istedi yönetim bitiriyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

PEREIRA ÇOK İSTİYOR!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın yıldız orta sahayı çok istediği belirtiliyor. Portekizli çalıştırıcının, transferin gerçekleşmesini yönetimden özel olarak talep ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira istedi yönetim bitiriyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

8 numara pozisyonunda forma giyen Paulinho, Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. 33 yaşındaki futbolcunun, ülkesi Brezilya'dan da talipleri bulunuyor.

SON DAKİKA