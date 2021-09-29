FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira istedi yönetim bitiriyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye

Ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de eksik bölgelere yapılacak hamlelerle kadronun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Sıkışık fikstür nedeniyle güçlü bir rotasyona sahip olmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde operasyon için düğmeye basıldı.

Teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte yeni bir sistem ve oyun anlayışına bürünen Kanarya'da ocak ayının önemi büyük. Ara transfer döneminde takıma katılacak isimlerle şampiyonluk hedefine daha emin adımlarla yürümek isteyen sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı yeniden dümene geçti.