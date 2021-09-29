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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gönlü A Milli Takım'da! Kararı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe formasıyla bu sezon iyi bir başlangıç yapan Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi merakla bekleniyor. Hollanda'da doğan ve annesi Kanadalı olan yıldız futbolcunun gönlünün A Milli Takım'da olduğu ifade ediliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:18
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gönlü A Milli Takım'da! Kararı...

Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çekerken, Kanada Milli Takımı'ndan davet aldı. Babası Türk, annesi ise Kanada doğumlu bir Hollandalı olan Ferdi'nin milli takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada tercihleri bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gönlü A Milli Takım'da! Kararı...

Ferdi doğduğu yer olan Hollanda adına bütün seviyelerde milli formayı giymesine rağmen henüz A Takım tercihini yapmış değil. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre son üç yıldır Fenerbahçe'de olan 21 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye sıcak baktığı bilinse de kendisine ay-yıldızlı takımdan gelen bir teklif yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gönlü A Milli Takım'da! Kararı...

Kanada'nın davet ettiği Ferdi Kadıoğlu için Hollanda da bastırıyor. Milli takım hocaları büyük emek harcadıkları Ferdi'nin Hollanda'yı seçmesini bekliyor. Buna rağmen Kadıoğlu'nun aklı ay-yıldızlı formada.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gönlü A Milli Takım'da! Kararı...

Türkiye'nin yeni hocası Stefan Kuntz'un Ferdi hakkında bilgi aldığı ve genç yeteneği davete hazırlandığı öğrenildi. Ferdi'nin tercihi Türkiye gibi Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Kadıoğlu farklı bir seçim yaparsa Türkiye bir evladını daha elden kaçırmış olacak. Ferdi de yerli statüsünü kaybedeceği için sarı-lacivertliler sıkıntıya düşecek.

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