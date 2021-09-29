FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gönlü A Milli Takım'da! Kararı...

Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çekerken, Kanada Milli Takımı'ndan davet aldı. Babası Türk, annesi ise Kanada doğumlu bir Hollandalı olan Ferdi'nin milli takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada tercihleri bulunuyor.

Ferdi doğduğu yer olan Hollanda adına bütün seviyelerde milli formayı giymesine rağmen henüz A Takım tercihini yapmış değil. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre son üç yıldır Fenerbahçe'de olan 21 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye sıcak baktığı bilinse de kendisine ay-yıldızlı takımdan gelen bir teklif yok.