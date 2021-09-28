SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalışmalara başladı (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, takımla beraber çalışmalara başladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
İrfan Can Kahveci takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı. Nazım Sangare ve Jose Sosa da takımdan ayrı gerçekleştirdikleri saha çalışmalarını sürdürdü.
Sarı lacivertliler, Olympiacos maçı hazırlıklarını 29 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.