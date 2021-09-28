Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Oliympiakos'un yıldızı Valbuena'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oliympiakos'un yıldızı Valbuena'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Yunan temsilcisi Oliympiakos'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Oliympiakos'un Fransız futbolcusu Valbuena açıklamalarda bulundu. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen yıldız fuybolcunun açıklamaları ise taraftarı kızdırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 16:20
FENERBAHÇE HABERLERİ - Oliympiakos'un yıldızı Valbuena'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos, ligde oynadığuı Asteras maçını 2-0'lık skorla kazandı. Liderlik koltuğuna oturan Olympiakos'ta eski Fenerbahçeli Valbuena'dan maç sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"SIRA FENERBAHÇE'DE"

Valbuena, Asteras maçından sonra sıranın Fenerbahçe'de olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Fransız yıldız, Valbuena, "Bugün iyi bir zafer kazandık. Şimdi Avrupa Ligi'nde sıra Fenerbahçe'de" dedi. Bu açıklamaya Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

KADIKÖY'E GELECEK

Fenerbahçe ve Olympiakos arasındaki karşılaşma, Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele 19.45'te başlayacak.

SON DAKİKA