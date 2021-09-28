FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vitor Pereira dokunuşu! Yıldız oldular

Zorlu Hatay deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'de Vitor Pereira birlikte birçok yıldızın performansındaki yükseliş dikkat çekiyor. Geçen sezonun en çok tartışılan isimlerinden Tisserand, Portekizli hoca ile birlikte kendini buldu.

BAŞKA BİR FUTBOLCU OLDU Yine geçen sezonun kayıp ismi Novak, Pereira ile birlikte üçlü defansın soluna geçti ve farklı bir futbolcuya dönüştü.