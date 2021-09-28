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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vitor Pereira dokunuşu! Yıldız oldular

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-1'lik skorla devirdi. Süper Lig'de topladığı 16 puanla liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertlilerde Pereira'nın takıma etkisi dikkatlerden kaçmıyor. Tecrübeli hoca birçok ismin performansının yükselmesini sağladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vitor Pereira dokunuşu! Yıldız oldular

Zorlu Hatay deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'de Vitor Pereira birlikte birçok yıldızın performansındaki yükseliş dikkat çekiyor. Geçen sezonun en çok tartışılan isimlerinden Tisserand, Portekizli hoca ile birlikte kendini buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vitor Pereira dokunuşu! Yıldız oldular

BAŞKA BİR FUTBOLCU OLDU

Yine geçen sezonun kayıp ismi Novak, Pereira ile birlikte üçlü defansın soluna geçti ve farklı bir futbolcuya dönüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vitor Pereira dokunuşu! Yıldız oldular

İKİSİ DE COŞTU

4'lü sistemin kanatlarında oynayan Samuel ve Ferdi bu sezon kendini buldu... Mert Hakan, Frankfurt ve Hatay önünde yıldızlaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vitor Pereira dokunuşu! Yıldız oldular

ÖLÜ TOPRAĞINI ATTILAR

Tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan Gustavo geçen sezonki ölü toprağını üzerinden attı. Pereira, Valencia ve Mesut Özil'den en üst düzeyde verim almayı da başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vitor Pereira dokunuşu! Yıldız oldular

GEÇEN SEZON 1. LİG'DEYDİ

Takvim'in haberine göre; Pereira hoca geçen sezon 1. Lig'de oynayan Muhammet ve gözden çıkarılan Zajc'ı takıma monte etti. Taraftarlar, "Yönetimin yapamadığı transferi o yaptı" dedi.

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