FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vitor Pereira dokunuşu! Yıldız oldular

Zorlu Hatay deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'de Vitor Pereira birlikte birçok yıldızın performansındaki yükseliş dikkat çekiyor. Geçen sezonun en çok tartışılan isimlerinden Tisserand, Portekizli hoca ile birlikte kendini buldu.
Zorlu Hatay deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'de Vitor Pereira birlikte birçok yıldızın performansındaki yükseliş dikkat çekiyor. Geçen sezonun en çok tartışılan isimlerinden Tisserand, Portekizli hoca ile birlikte kendini buldu.
BAŞKA BİR FUTBOLCU OLDU
Yine geçen sezonun kayıp ismi Novak, Pereira ile birlikte üçlü defansın soluna geçti ve farklı bir futbolcuya dönüştü.
İKİSİ DE COŞTU
4'lü sistemin kanatlarında oynayan Samuel ve Ferdi bu sezon kendini buldu... Mert Hakan, Frankfurt ve Hatay önünde yıldızlaştı.
ÖLÜ TOPRAĞINI ATTILAR
Tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan Gustavo geçen sezonki ölü toprağını üzerinden attı. Pereira, Valencia ve Mesut Özil'den en üst düzeyde verim almayı da başardı.
GEÇEN SEZON 1. LİG'DEYDİ
Takvim'in haberine göre; Pereira hoca geçen sezon 1. Lig'de oynayan Muhammet ve gözden çıkarılan Zajc'ı takıma monte etti. Taraftarlar, "Yönetimin yapamadığı transferi o yaptı" dedi.