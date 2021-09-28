FENERBAHÇE HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin üç silahşoru! Valencia Szalai ve Kim Min Jae...

Fenerbahçe'de üst üste alınan Giresunspor ve Atakaş Hatayspor (D) galibiyetleri ile camiaya yeniden bahar havası geldi. Hatay deplasmanında takım olarak iyi oynayan sarı-lacivertli ekipte, 3 isim ise ekstra öne çıkmış durumda: Enner Valencia, Kim Min Jae ve Attila Szalai. Valencia sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansla hücumda takımın lokomotifi olurken önceki gün de 2 asistle karşılaşmayı domine etti. Ekvadorlu yıldız şimdiden 8 maçta 5 gol+ 2 asistlik müthiş bir skor katkısına ulaştı.



DEFANSTA ÇİFTE BARİKAT

Savunma tarafında ise Kim Min Jae ile Attila Szalai 'güveni&rahatlığı' yaşanıyor. Süper bir uyum yakalayan ikili, kaleci Altay Bayındır'ın önüne adeta etten duvar ördü. Rakip forvetlere hem bire birde hem kademelerde fırsat tanımayan iki oyuncu sayesinde sarı-lacivertliler ligin ilk 7 haftasında akan oyunda kalesinde sadece 4 gol gördü. Penaltıdan da bir gol yemesine rağmen ligin en az gol yiyen ekibi oldu. Savunmanın başarısında Luiz Gustavo'nun ön liberodaki istikrarlı performansı da önemli rol oynadı.



Valencia, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 43 resmi maçta 18 gol atıp 7 de asist yaptı... Kim, Hatayspor karşısında 8 top uzaklaştırdı, 1 pas arası yaptı, 5 hava topu, 6 ikili mücadele kazandı... Szalai de 7 uzaklaştırma, 1 pas arası ile oynadı... Gustavo ise bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 10 maçta da 90 dakika süre alıp 'ağır işçi' oldu.