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FENERBAHÇE HABERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae göz doldurdu! İşte o istatistik

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-1'lik skorla devirdi. Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli stoperi, takıma katıldığından bu yana muhteşem bir performans sergiliyor. Kısa zamanda teknik direktör Vitor Pereira'nın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki oyuncu, istatistikleriyle ise göz doldurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 07:28
FENERBAHÇE HABERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae göz doldurdu! İşte o istatistik

F.Bahçe'nin Çin ekibi BJ Guoan'dan bonservisiyle alıp, 4 yıllık imza attırdığı Güney Koreli Kim Min-Jae, tam bir kapalı kutuydu. Son Hatayspor maçında rakibin 8 kritik atağını uzaklaştıran, girdiği 7 kafa topu mücadelesinin 5'ini almayı başaran 24 yaşındaki oyuncu, fizik gücünün yanında pas başarılarında da takımı taşıyan isim oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae göz doldurdu! İşte o istatistik

Geride kalan haftalarda Kanarya'nın maç başına 54.1 ile en fazla başarılı pas yapan ismi olan Kim Min-Jae, rakibin ayağında olan topu alma gibi kritik değerde de 1.7 maç başı ortalamasıyla zirveye çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae göz doldurdu! İşte o istatistik

SZALAI'YE FARK ATTI

Sabah'ın haberine göre; Güney Koreli oyuncu, paslarının yüzde 87'sinde başarı yakalarken Zajc (%90) ve Serdar Aziz (%89) sonrası bu alanda en başarılı 3. isim oldu. Rakiplerin ataklarına karşı etten duvar olan Kim, her maç ortalama 3.3 kritik atağa dur derken, bu karnesinde de Szalai'nin (4.1) ardından ikinci sırada yer aldı. Ayağına aldığı topları doğru kullanan başarılı oyuncu, mevkidaşı Szalai'ye fark attı. Macar yıldız, maç başına 15.9'la en çok top kaybeden isim olurken, Kim Min-Jae ortalama 9 ile 11. sırada.

FENERBAHÇE HABERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae göz doldurdu! İşte o istatistik

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Güney Kore Milli Takımı'nın, Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde 7 Ekim'de Suriye, 12 Ekim'de de İran'la oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Kim Min-Jae de çağrılan isimler arasında.

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