Valencia iş başında

Kanarya'nın 'Süpermen'i Enner Valencia, 4 maçlık suskunluğunun ardından Hatayspor karşısında yeniden iş başı yaptı... Etkili oynayan Ekvadorlu yıldız, Diego Rossi ve Filip Novak'ın gollerinde asist yaparak galibiyete imzasını attı. 31 yaşındaki oyuncu, Avrupa kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada iki asist yaparken, bu sezonki skor katkısını 7'ye çıkardı. (5 gol/2 asist). Sarı-lacivertli oyuncu, takımının Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 17 golün yüzde 41'ine direkt etki etti. Teknik direktör Vitor Pereira, yorulan Valencia'yı Olympiakos maçını da düşünerek 60'ta kenara aldı.

ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ

Valencia, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hatayspor iyi takım ama şükürler olsun ki 3 puanı aldık. Taraftar inanılmaz destek veriyor. Sene sonunda onlara güzel bir şeyler hediye etmek istiyoruz" dedi.