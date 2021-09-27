Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sezer Öztürk dehşet saçtı! 1 ölü 4 yaralı...

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sezer Öztürk dehşet saçtı! 1 ölü 4 yaralı...

Son dakika spor haberleri: Bir dönem Manisaspor, Eskişehirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, trafikte yol verme meselesi yüzünden adeta dehşet saçtı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 11:24 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 11:41
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sezer Öztürk dehşet saçtı! 1 Ölü 4 yaralı...

Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere dehşet saçtı.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sezer Öztürk dehşet saçtı! 1 Ölü 4 yaralı...

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşın kurşunlardan kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sezer Öztürk dehşet saçtı! 1 Ölü 4 yaralı...

Olay, 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında Çekmeköy'de Şile otoyolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkine mangal yapmaya geldi.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sezer Öztürk dehşet saçtı! 1 Ölü 4 yaralı...

Patika yolun kenarına araçlarını park eden grup mangal yapmaya başladı. İddiaya göre, yabancı plakalı araçla gelen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sezer Öztürk dehşet saçtı! 1 Ölü 4 yaralı...

Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sezer Öztürk dehşet saçtı! 1 Ölü 4 yaralı...

Sezer Öztürk'ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.'nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla kavga büyüdü. Yaşanan arbedede Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalıştı.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sezer Öztürk dehşet saçtı! 1 Ölü 4 yaralı...

Lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybetti. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.'nin kurşunlardan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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