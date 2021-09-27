Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya tepki! Oyuna girdikten sonra... (FB spor haberi)

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya tepki! Oyuna girdikten sonra... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maça damga vuran olay ise, 86. dakikada Mesut Özil'in oyuna girdikten sonraki tepkisi oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:20
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya tepki! Oyuna girdikten sonra... (FB spor haberi)

Süper Lig'de 7. haftanın maçında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı Valencia'nın 2 asistiyle Rossi ve Novak'ın attığı gollerle 2-0 kapattı. İkinci yarıda Hatayspor tek gol bulabildi ve Fenerbahçe maçtan 2-1 galip ayrıldı.


SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya tepki! Oyuna girdikten sonra... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE'DE GENÇLİK AŞISI TUTTU

Fenerbahçe, ilk 11 yaş ortalamasını düşürdü. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezona göre daha genç bir kadro ile boy gösterdi ve Altay maçında 26.9, Sivasspor karşılaşmasında 26.7, Başakşehir müsabakasında 25.5, Giresunspor maçında 27.1, Hatay mücadelesinde ise 26 yaş ortalamasıyla sahaya çıktı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya tepki! Oyuna girdikten sonra... (FB spor haberi)

KIM MIN-JAE VE SZALAI'NİN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Pereira'nın ekibinde gençlerin formu ise göz doldurdu. 24 yaşındaki Kim (8) ve 23 yaşındaki Szalai (7) dün 15 kritik atak uzaklaştırması yaparken, 23'lük Rossi de gol atmayı başardı. 21 yaşındaki Ferdi rakiplerinin ayağından iki kez top kaparken, 2'de 2'de dripling başarısı yakaladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya tepki! Oyuna girdikten sonra... (FB spor haberi)

TARTIŞILAN POZİSYON

Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-Jae, karşılaşmanın 26. dakikasında ceza sahasına gelen ortada topu uzaklaştırdı. Ancak Hataysporlu futbolcular, Güney Koreli oyuncunun topa eliyle müdahale ettiğini belirterek penaltı istedi. Hakem Abdulkadir Bitigen, 'devam' kararı verirken, VAR'dan da bir uyarı gelmedi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya tepki! Oyuna girdikten sonra... (FB spor haberi)

BERISHA İSTATİSTİKLERDE DİBİ GÖRDÜ

Hatayspor karşısında 76 dakika sahada kalan Mergim Berisha, istatistiklerde dibi gördü! Oyundan alınırken mutsuzluğu yüzüne yansıyan yıldız futbolcu, hiç şut atamazken, ikili mücadele de kazanamadı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya tepki! Oyuna girdikten sonra... (FB spor haberi)

Orta, dripling, top çalma gibi değerlerde de sıfır çeken futbolcu, yerini Serdar Dursun'a bıraktı. Bu sezon toplamda 4 karşılaşmada görev yapan Berisha'nın sadece 1 asisti var.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya tepki! Oyuna girdikten sonra... (FB spor haberi)

86'DA OYUNA GİREN MESUT TEPKİ GÖSTERDİ

Giresun maçında attığı golle 3 puanı getiren F.Bahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Hatay'da yedek soyundu. Sabah'ın haberine göre; Pereira, perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Olympiakos karşılaşmasını düşünerek ilk 11'e almadığı tecrübeli futbolcuyu, 86'da sahaya sürerken, Mesut son anlarda oyuna alınmasına bozuldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya tepki! Oyuna girdikten sonra... (FB spor haberi)

SERDAR DURSUN DİREKLE DÖNDÜ!

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor maçında köprücük kemiği kırılan Serdar Dursun, Hatay maçıyla takıma döndü. 76. dakikada Berisha'nın yerine oyuna giren Serdar Dursun, 81'de zor olanı başardı. Osayi sağ kanattan ortaladı, arka direkte Serdar tek vuruşu yaptı ve top yan direğe çarpıp döndü. Bu, Fenerbahçe'nin biri Avrupa olmak üzere direkten dönen 3. şutu oldu.

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