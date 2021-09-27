SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya tepki! Oyuna girdikten sonra... (FB spor haberi)

Süper Lig'de 7. haftanın maçında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı Valencia'nın 2 asistiyle Rossi ve Novak'ın attığı gollerle 2-0 kapattı. İkinci yarıda Hatayspor tek gol bulabildi ve Fenerbahçe maçtan 2-1 galip ayrıldı.



FENERBAHÇE'DE GENÇLİK AŞISI TUTTU Fenerbahçe, ilk 11 yaş ortalamasını düşürdü. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezona göre daha genç bir kadro ile boy gösterdi ve Altay maçında 26.9, Sivasspor karşılaşmasında 26.7, Başakşehir müsabakasında 25.5, Giresunspor maçında 27.1, Hatay mücadelesinde ise 26 yaş ortalamasıyla sahaya çıktı.