FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'dan flaş transfer kararı!

2019 yılı yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de en az gol (4) yiyen iki kaleciden biri durumunda. Diğer kalecisi ise Mounir Mohamedi. Türkiye Milli Takım'da da forma giyen Altay Bayındır'a bu sezon Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakibi olan Ajax'ın talip olduğu biliniyor. Giresunspor maçında Altay Bayındır'ı izleyen Ajax, 23 yaşındaki kaleciyi transfer listesinin ilk sırasında bulunduruyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 1 numaralı eldiveni olan Altay Bayındır, şu anda transfer dedikodularına kulaklarını kapatmış durumda. Altay Bayındır, sadece sezona ve şampiyonluğa odaklanmış durumda.

"Transferi değil, şampiyonluğu düşünüyorum" diyen Altay Bayındır, öncelikle bu sezon şampiyonluğu düşünüyor. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Altay Bayındır'ın rotası Avrupa olabilir. Ancak; Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan oyuncu da menajeri de sezon sonuna kadar bu konuda yorum yapmayı uygun bulmuyor. Altay Bayındır'ın zihninin bir köşesinde Avrupa hayali bulunuyor. Bayındır'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihine kadar sürüyor.