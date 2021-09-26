CANLI | Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? (FB MAÇI)

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'de oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşması, 26 Eylül Pazar günü oynanacak.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe maçı saat 16:00'da oynanacak. Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports Hd 1 kanalında canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 7. Haftasında oynanacak olan mücadelenin hakeminin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Adekugbe, Sackey, Riberio, Lobzhanidze, Traore, Kaabi, Diouf

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Novak, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia (Berisha)

HATAYSPOR SON 4 MAÇTA YENİLMEDİ!

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Fenerbahçe'yi mağlup edip, puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı. Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!

Fenerbahçe'de Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Dursun ve Miha Zajc'in sakatlıkları bulunuyor. Serdar Aziz'in durumu maç saatinde netleşecek. Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

SÜPER LİG'DE 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.