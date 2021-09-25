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Asist tamam sıra golde

Fenerbahçe2deki 4. maçında ilk gol katkısını yapan Mergim Berisha üzerindeki stresi attı. Kosova asıllı Alman oyuncu, sosyal medya hesabından dün, "İlk asistim ve 3 puan için mutluyum. Ve tekrar; İnanılmaz destek. Bir sonraki maçı dört gözle bekliyorum" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Asist tamam sıra golde
Fenerbahçe2deki 4. maçında ilk gol katkısını yapan Mergim Berisha üzerindeki stresi attı. Kosova asıllı Alman oyuncu, sosyal medya hesabından dün, "İlk asistim ve 3 puan için mutluyum. Ve tekrar; İnanılmaz destek. Bir sonraki maçı dört gözle bekliyorum" açıklamasını yaptı. Oyuna girdikten sonra bu kez daha etkili görünen Mergim Berisha'nın gollerine de kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
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