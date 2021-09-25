Asist tamam sıra golde

Fenerbahçe2deki 4. maçında ilk gol katkısını yapan Mergim Berisha üzerindeki stresi attı. Kosova asıllı Alman oyuncu, sosyal medya hesabından dün, "İlk asistim ve 3 puan için mutluyum. Ve tekrar; İnanılmaz destek. Bir sonraki maçı dört gözle bekliyorum" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe2deki 4. maçında ilk gol katkısını yapan Mergim Berisha üzerindeki stresi attı. Kosova asıllı Alman oyuncu, sosyal medya hesabından dün, "İlk asistim ve 3 puan için mutluyum. Ve tekrar; İnanılmaz destek. Bir sonraki maçı dört gözle bekliyorum" açıklamasını yaptı. Oyuna girdikten sonra bu kez daha etkili görünen Mergim Berisha'nın gollerine de kısa süre içinde başlaması bekleniyor.