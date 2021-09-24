FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den Fenerbahçe Giresunspor maçı sonrası Diego Rossi'ye flaş sözler!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir galibiyet aldı. Futbolu bıraktıktan sonra yorumculuğa başlayan Fenerbahçe'nin eski milli kalecisi Volkan Demirel de beIN Sports ekranlrında bu mücadeleyi değerlendirdi. Demirel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ROSSI FİZİK OLARAK DÜŞÜK KALIYOR"

Rakiplerin puan kaybettiği haftada kötü de oynasa, Giresunspor'un penaltı kaçırmasına rağmen kazanmasını bildiler. Maçın skorunu cebe koyup, ilerideki haftalarda neler yapılacağına dair planlar yapmalısınız çünkü yarın bu oyunla galip gelemezsiniz. Rossi'yi ben dikkatli izlemeye çalışıyorum. Geldiği ligle Türkiye ligi karşılaştırılamaz. Kıvrak bir oyuncu ve beklentiler yüksek. Üzerine koyacaktır, fizik olarak düşük kalıyor biraz. Ayak içini iyi kullanması gereken yerlerde kullanamadı. Asistinde kaleci hatası var ama asist asisttir. İlerleyen haftalarda daha iyi olacaktır.