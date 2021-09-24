FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu detayı! Skora katkı yapınca...

Fenerbahçe'de sezona damga vuran isimlerden biri de genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu oldu. Performansı günden güne artan Ferdi, sarı-lacivertli takımda dikkat çeken bir istatistiğe de imzasını attı.

21 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'de şu ana kadar skora direkt etki ettiği 12 Süper Lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler bu maçların 11'ini kazanırken yalnızca 1'inde berabere kaldı.

Fenerbahçe formasıyla 70 karşılaşmada görev alan Ferdi Kadıoğlu, 9 kez rakip fileleri sarsarken 11 kez de asist yaptı. Son olarak 2-1'lik Giresunspor galibiyetinde gol atan genç isim, bu sezon 2-0 kazanılan Altay maçında da ağları havalandırmıştı.