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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu detayı! Skora katkı yapınca...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun skora direkt etki ettiği maçlardaki detay dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, genç futbolcunun skor ürettiği 12 Süper Lig maçının 11'ini kazandı, 1'inde berabere kaldı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 11:41
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu detayı! Skora katkı yapınca...

Fenerbahçe'de sezona damga vuran isimlerden biri de genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu oldu. Performansı günden güne artan Ferdi, sarı-lacivertli takımda dikkat çeken bir istatistiğe de imzasını attı.

21 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'de şu ana kadar skora direkt etki ettiği 12 Süper Lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler bu maçların 11'ini kazanırken yalnızca 1'inde berabere kaldı.

Fenerbahçe formasıyla 70 karşılaşmada görev alan Ferdi Kadıoğlu, 9 kez rakip fileleri sarsarken 11 kez de asist yaptı. Son olarak 2-1'lik Giresunspor galibiyetinde gol atan genç isim, bu sezon 2-0 kazanılan Altay maçında da ağları havalandırmıştı.

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