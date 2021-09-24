Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Giresunspor maçı sonrası dikkat çeken o anlar! Mesut Özil ve Vitor Pereira... (FB spor haberi)

Fenerbahçe - Giresunspor maçı sonrası dikkat çeken o anlar! Mesut Özil ve Vitor Pereira... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı lacivertliler, galibiyet sevinci yaşarken o görüntüler çok konuşuldu. İşte Mesut Özil ve Vitor Pereira'nın maç sonu sahada dikkat çeken o anları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 09:56
Fenerbahçe - Giresunspor maçı sonrası dikkat çeken o anlar! Mesut Özil ve Vitor Pereira... (FB spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe - Giresunspor maçı sonrası dikkat çeken o anlar! Mesut Özil ve Vitor Pereira... (FB spor haberi)

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 64. dakikada Mesut Özil kaydederken, konuk takımın tek golü ise 85. dakikada Souleymane Doukara'dan geldi.

Fenerbahçe - Giresunspor maçı sonrası dikkat çeken o anlar! Mesut Özil ve Vitor Pereira... (FB spor haberi)

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe puanını 13'e yükselterek 4. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 1 puanla 19 sırada bulunuyor.

Fenerbahçe - Giresunspor maçı sonrası dikkat çeken o anlar! Mesut Özil ve Vitor Pereira... (FB spor haberi)

DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Sarı lacivertliler, galibiyet sevinci yaşarken o görüntüler çok konuşuldu. Giresunspor galibiyeti sonrası Kanarya'da araları bozuk olduğu iddia edilen Vitor Pereira ve Mesut Özil'in saha içindeki keyifli görüntüleri dikkat çekti.

Fenerbahçe - Giresunspor maçı sonrası dikkat çeken o anlar! Mesut Özil ve Vitor Pereira... (FB spor haberi)

Başakşehir maçında oyuna sonradan dahil olan Mesut Özil, karşılaşma sonrasında büyük üzüntü yaşamış ve hocasının kendisine uzattığı eli fark etmemişti.

Fenerbahçe - Giresunspor maçı sonrası dikkat çeken o anlar! Mesut Özil ve Vitor Pereira... (FB spor haberi)

Teknik direkör Vitor Pereira, galibiyette büyük pay sahibi olan Mesut Özil'i tebrik etti.

Fenerbahçe - Giresunspor maçı sonrası dikkat çeken o anlar! Mesut Özil ve Vitor Pereira... (FB spor haberi)

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Fenerbahçe - Giresunspor maçı sonrası dikkat çeken o anlar! Mesut Özil ve Vitor Pereira... (FB spor haberi)

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