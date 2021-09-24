Fenerbahçe - Giresunspor maçı sonrası dikkat çeken o anlar! Mesut Özil ve Vitor Pereira... (FB spor haberi)

DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Sarı lacivertliler, galibiyet sevinci yaşarken o görüntüler çok konuşuldu. Giresunspor galibiyeti sonrası Kanarya'da araları bozuk olduğu iddia edilen Vitor Pereira ve Mesut Özil'in saha içindeki keyifli görüntüleri dikkat çekti.