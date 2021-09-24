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Fenerbahçe aşkı engel tanımıyor

Kadıköy Ülker Stadı'nda dün gece öne çıkan görüntülerden biri de görme engelli taraftarlara maçın anlatımıydı. Sarı-lacivertlilerin sahasında Giresun'u mağlup ettiği karşılaşmada bir taraftar, iki görme engelli Fenerbahçe taraftarına 90 dakikayı canlı olarak anlattı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un da uzun süre ekranlara getirdiği o anlar, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı, binlerce paylaşım yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe aşkı engel tanımıyor
Kadıköy Ülker Stadı'nda dün gece öne çıkan görüntülerden biri de görme engelli taraftarlara maçın anlatımıydı. Sarı-lacivertlilerin sahasında Giresun'u mağlup ettiği karşılaşmada bir taraftar, iki görme engelli Fenerbahçe taraftarına 90 dakikayı canlı olarak anlattı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un da uzun süre ekranlara getirdiği o anlar, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı, binlerce paylaşım yapıldı.
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