Fenerbahçe aşkı engel tanımıyor

Kadıköy Ülker Stadı'nda dün gece öne çıkan görüntülerden biri de görme engelli taraftarlara maçın anlatımıydı. Sarı-lacivertlilerin sahasında Giresun'u mağlup ettiği karşılaşmada bir taraftar, iki görme engelli Fenerbahçe taraftarına 90 dakikayı canlı olarak anlattı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un da uzun süre ekranlara getirdiği o anlar, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı, binlerce paylaşım yapıldı.
Kadıköy Ülker Stadı'nda dün gece öne çıkan görüntülerden biri de görme engelli taraftarlara maçın anlatımıydı. Sarı-lacivertlilerin sahasında Giresun'u mağlup ettiği karşılaşmada bir taraftar, iki görme engelli Fenerbahçe taraftarına 90 dakikayı canlı olarak anlattı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un da uzun süre ekranlara getirdiği o anlar, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı, binlerce paylaşım yapıldı.