Vitor Pereira Fenerbahçe Giresunspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli teknik adamın o sözleri;

Maçın zor olacağını biliyorduk. Gerçekten kolay değildi. Bir beraberlik bir mağlubiyet almıştık. Toparlanmak kolay değildi. Maçın önemini biliyorduk. Maçı kazanmak için her şeyi yaptık. Özgüvenimiz zamanla artacaktır. Bizim için önemli olan sakat futbolcularımızın dönmesi. Onlar döndüğünde daha iyi olacağız.

Rakibimizin gol attığı an 3-0'ı yakalayabilirdik ancak golü yediğimizde takım geri çekildi. Bu hataydı. Geri çekildiğimiz an gol yememiz daha olası hale geliyor. Ama bu içgüdüsel. Son iki hafta yaşadığımız puan kaybının neticesi.

Evimizde oynadığımız maçlarda taraftarımızın etkisi çok oluyor, o yüzden bu galibiyet onlar için.

Bizim için içeride dışarıda oynadığımız maçların farkı yok. Hepsini kazanmak istiyoruz ama taraftarımızın önünde oynamak başka. Onlar bize istediğimiz enerjiyi, motivasyonu, heyecanı sağlıyor.