FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan Beşiktaş sözleri! 'Şansa kazandı' demişti...

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Giresunspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u mağlup ettiği maçla ilgili yaptığı yorumu açıklığa kavuşturdu.



İşte o sözler...

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki 3-2'lik galibiyetine "şans" demesinin altında yatan nedenin sorulması üzerine Pereira, "O maçı izledim, 2-0 geriye düşmüştü ve çevirmek için çok çalıştı. Ben maçın içindeki kırılma anlarını kast ettim, kırılma anlarında şansa ihtiyacınız vardır, takımın performansına da ihtiyaç vardır. Ben Beşiktaş için maçın zor geçtiğini belirtmek istemiştim, oyuncuların performansıyla ilgili bir şey demedim." dedi.