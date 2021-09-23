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FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan Beşiktaş sözleri! 'Şansa kazandı' demişti...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Kanarya'da Portekizli teknik adam Vitor Pereira maç sonu yaptığı açıklamada, Beşiktaş ve 'şans' sözleri hakkında konuştu. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 23:10 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 23:17
FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan Beşiktaş sözleri! 'Şansa kazandı' demişti...

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Giresunspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u mağlup ettiği maçla ilgili yaptığı yorumu açıklığa kavuşturdu.

İşte o sözler...

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki 3-2'lik galibiyetine "şans" demesinin altında yatan nedenin sorulması üzerine Pereira, "O maçı izledim, 2-0 geriye düşmüştü ve çevirmek için çok çalıştı. Ben maçın içindeki kırılma anlarını kast ettim, kırılma anlarında şansa ihtiyacınız vardır, takımın performansına da ihtiyaç vardır. Ben Beşiktaş için maçın zor geçtiğini belirtmek istemiştim, oyuncuların performansıyla ilgili bir şey demedim." dedi.

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