Fenerbahçe - Giresunspor maçı CANLI | FB Giresun maçı izle | Canlı skor

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Osayi, Mesut, Diego Rossi, Valencia
GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate
FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Giresunspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETİYOR?
Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak oldu.