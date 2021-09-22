Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Giresunspor maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! 6 futbolcu...

Son dakika spor haberleri: Giresunspor maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! 6 futbolcu...

Son dakika haberi... Transfer döneminde yaptığı takviyeler sonrası bol alternatifli bir kadro oluşturan Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle tüm maçlara eksik çıkan sarı-lacivertlilerde, Giresunspor karşılaşması öncesi Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Serdar Dursun'un son durumları merak ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:33
Son dakika spor haberleri: Giresunspor maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! 6 futbolcu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Çarşamba günü GZT Giresunspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı alan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.

Son dakika spor haberleri: Giresunspor maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! 6 futbolcu...

Fenerbahçe, GZT Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa, Giresunspor karşısnda forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da kadroda olması beklenmiyor. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

Son dakika spor haberleri: Giresunspor maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! 6 futbolcu...

13. RANDEVU

Fenerbahçe ile GZT Giresunspor, 23 Eylül'de oynanacak karşılaşmayla Süper Lig'de 13. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin attığı 17 gole, Giresunspor 7 golle karşılık verdi.

Son dakika spor haberleri: Giresunspor maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! 6 futbolcu...

Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, konuk olduğu 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

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