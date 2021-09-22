Son dakika spor haberleri: Giresunspor maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! 6 futbolcu...

Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, konuk olduğu 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.