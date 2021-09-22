Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!

SOSA VE NAZIM İÇİN YOĞUN MESAİ

Vitor Pereira'nın oyun sisteminde büyük önem taşıyan Jose Sosa ile orta dörtlünün sağında görev yapan Nazım Sangare'nin tedavilerine devam ediliyor. İki oyuncunun 3 Ekim'de oynanacak Kasımpaşa maçına yetişebilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Bir diğer sakat isim Miha Zajc ise özel bir program eşliğinda takımdan ayrı çalışmaya başladı.