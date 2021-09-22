Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakeşhir'e 2-0'lık skorla boyun eğen Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u mağlup ederek mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Serdar Dursun'dan iyi haber gelirken İrfan Can Kahveci'den gelen haber teknik heyeti üzdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:15
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Serdar Dursun, takımla çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!

Bundesliga 2'de Darmstadt formasıyla 33 maçta 27 gol atarak gol kralı olan 29 yaşındaki oyuncu, büyük umutlara Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak daha ilk resmi maçında yaşadığı talihsiz sakatlıkla formasına hasret kalmıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!

Yaşadığı ameliyatın ardından bir süre kolu askıda kalan Serdar Dursun daha sonra salonda özel antrenmanlarla çalışmalara başlamıştı. Yarınki Giresunspor maçında kulübede olması beklenen Serdar Dursun, Vitor Pereira'nın görev vermesi durumunda Hatayspor deplasmanında görev yapabilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!

SOSA VE NAZIM İÇİN YOĞUN MESAİ

Vitor Pereira'nın oyun sisteminde büyük önem taşıyan Jose Sosa ile orta dörtlünün sağında görev yapan Nazım Sangare'nin tedavilerine devam ediliyor. İki oyuncunun 3 Ekim'de oynanacak Kasımpaşa maçına yetişebilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Bir diğer sakat isim Miha Zajc ise özel bir program eşliğinda takımdan ayrı çalışmaya başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!

İRFAN CAN EN AZ 1 AY YOK

Üçlü defansta sağ stoper olarak başarılı bir performans gösteren Marcel Tisserand'ın tedavisi devam ederken oyuncunun 9. haftadaki Trabzonspor maçında oynayabilecek seviyeye gelmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!

Hürriyet'in haberine göre; öte yandan Sivas maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin bir süre Sırbistan'da özel tedavi gördükten sonra Samandıra'da tedavisine ettiği ancak oyuncunun ancak 1 ay sonra oynayabilecek seviyeye geleceği öğrenildi.

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