Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sola çare arıyor! Filip Novak...

DEVRE ARASI SOL KANAT İÇİN TRANSFER İHTİMALİ

Sol kanatta yaşanan eksiklik için devre arasında transfer hamlesi gelebilir. Hem maçların gidişatına göre hem de Pereira'nın raporu doğrultusunda sol kanat için çalışmalar yürütülecek. Ocak ayında transfer için öncelik sol kanatta olacak.