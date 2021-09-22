Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sola çare arıyor! Filip Novak...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sola çare arıyor! Filip Novak...

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe ilk mağlubiyetini 5. haftada Medipol Başakşehir karşısında aldı. Sarı-lacivertliler Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi. Başakşehir deplasmanındaki mağlubiyet sonrası Kanarya'da eksik bölgeler için planlar yapılıyor. Bu noktada ise sol kanattaki sıkıntı için çare aranıyor. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:03 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:34
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sola çare arıyor! Filip Novak...

Sakatlığını atlatan ve artık hazır durumda olan Filip Novak forma için ön plana çıkıyor. Tecrübeli sol bek, takımın özellikle savunmada aksaması nedeniyle formaya yakın duruyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sola çare arıyor! Filip Novak...

Milliyet'in haberine göre; Trabzonspor'da oynadığı dönemde skorer özelliğiyle öne çıkan, duran toplarda ileri çıkabilen, pas oyununa katılabilen, defansif yönü kuvvetli olan ve hava toplarında rakiplerine üstünlük sağlayabilen Novak'ın savunma beki olarak sol tarafta denenmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sola çare arıyor! Filip Novak...

Öte yandan Vitor Pereira'nın hazırlıkları çerçevesinde başka alternatifler de öne çıkıyor. İşte o isimler:

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sola çare arıyor! Filip Novak...

Attila Szalai: Futbol zekası ve tekniğiyle öne çıkıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sola çare arıyor! Filip Novak...

Burak Kapacak: Bursaspor'da sol kanat oynayan genç yıldız bu bölgeye yabancı değil.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sola çare arıyor! Filip Novak...

Osayi-Samuel: Fiziki gücü, çalım ve dripling özelliğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sola çare arıyor! Filip Novak...

Muhammed Gümüşkaya: Genç yıldız Vitor Pereira'nın sol kanat alternatiflerinden.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sola çare arıyor! Filip Novak...

Çağtay Kurukalıp: Kasımpaşa'dan gelen 19 yaşındaki futbolcu sol bek ve sol kanat oynuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sola çare arıyor! Filip Novak...

DEVRE ARASI SOL KANAT İÇİN TRANSFER İHTİMALİ

Sol kanatta yaşanan eksiklik için devre arasında transfer hamlesi gelebilir. Hem maçların gidişatına göre hem de Pereira'nın raporu doğrultusunda sol kanat için çalışmalar yürütülecek. Ocak ayında transfer için öncelik sol kanatta olacak.

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