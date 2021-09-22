Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Atletico Madrid'in Attila Szalai ısrarı! Bonservis bedeli...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de kısa sürede vazgeçilmezler arasına giren Attila Szalai, birçok kulübün transfer listesine girmişti. Hem sarı-lacivertlilerde hem de Macaristan Milli Takımı'ndaki performansıyla adından söz ettiren 1.92'lik stoperin Atletico Madrid'in de radarında olduğu iddia edilmişti.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de kısa sürede vazgeçilmezler arasına giren Attila Szalai, birçok kulübün transfer listesine girmişti. Hem sarı-lacivertlilerde hem de Macaristan Milli Takımı'ndaki performansıyla adından söz ettiren 1.92'lik stoperin Atletico Madrid'in de radarında olduğu iddia edilmişti.
20 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Szalai'nin EURO 2020'deki maçlarını da izleten İspanyol devinin ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ileri sürüldü. Bu arada sarı- lacivertliler, 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki yıldız futbolcunun satışından 20 milyon euro'luk bir gelir bekliyor.
MAÇ KAÇIRMADI
Sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezlerinden biri olan Attila Szalai, bu sezon hiçbir maçı kaçırmadı. Macar stoper, yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarının da tamamında forma giydi. 23 yaşındaki oyuncu, 6 hazırlık, 3 UEFA Avrupa Ligi, 5 de Süper Lig karşılaşması olmak üzere 14 karşılaşmada da görev yaptı. 23 yaşındaki oyuncu, performansıyla da öne çıkanlar arasında yer aldı.