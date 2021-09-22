Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Atletico Madrid'in Attila Szalai ısrarı! Bonservis bedeli...

FENERBAHÇE'DE KALMALI

Attila Szalai ile aynı adı taşıyan babası, geçtiğimiz günlerde oğlu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Oğlumun birkaç sene daha Fenerbahçe'de devam etmesini gerektiğini düşünüyorum. Henüz gitmesi için erken. Fenerbahçe, şu ana kadar onun gelişimine çok büyük bir katkı yaptı. Biraz daha geliştikten sonra gitmesi daha faydalı olacaktır.