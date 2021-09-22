Son dakika Fenerbahçe haberleri | Vitor Pereira'nın korkutan istatistiği!

GERİ DÜŞMEK SIKINTILI
Vıtor Pereira, Çin'de ve Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2 dönemde şimdiye kadar toplam 186 maça çıkarken, Portekizli teknik adamın takımları toplam 60 kez geriye düştü. Pereira'ının takımları bu 60 maçın 50'sinde ya yenildi ya de berabere kaldı.
FENER'DE HİÇ MAÇ ÇEVİREMEDİ
Fenerbahçe'de ise bu istatistik çok daha kötü görünüyor, Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin başında olduğu maçlarda 14 kez geriye düştü. Sarı-Lacivertliler maçların hiçbirisini kazanamadı. Takvim'in haberine göre Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından Fenerbahçe'nin B Planı'nın olmadığı yönündeki eleştiriler, bu istatistiklerden sonra daha da anlam kazanış durumda.