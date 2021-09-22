Fenerbahçe'de Vitor Pereira oyuncularıyla toplantı yaptı! İşte o sözler

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, dünkü antrenman öncesi öğrencileriyle mini bir toplantı yaptı. Herkese duyduğu güveni dile getiren Portekizli teknik adam, "Eğer Fenerbahçe forması giyiyorsanız hepiniz çok iyi futbolcularsınızdır. Camianın bize duyduğu güven de ortada. Yorgunluk nedeniyle Başakşehir karşısında bir kaza yaşadık. Bu karşılaşmadan kendi adıma dersler çıkardım. Sizin de hataları en aza indireceğinizden şüphem yok. Tüm kulvarlarda en iyisi olduğumuzu gösterelim" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:



SAHADA CEVAP VERİN

"8 gün içinde 3 önemli 90 dakikaya çıkacağız. Bu 3 maçlık periyotta ilk önce Giresunspor'a karşı oynayacağız ve rakibimiz ligde golü bile bulunmuyor. Başakşehir'in de bizim maça kadar hiç puanı yoktu. Her maç final niteliğinde çıkıp, galibiyete odaklanalım. Hatayspor ve Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçlarında da en iyisi olduğumuzu gösterelim. Saha dışına kulaklarımızı kapatalım. Bizi polemiklerin içine çekmeye çalışanlara izin vermeyelim. En iyi cevabı da sahada oynayacağımız futbolla herkese verelim."



iŞi iLK YARIDA BiTiRECEKLER

Taraftarı önünde Giresunspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de imha planı hazır… İlk yarıda işi bitirmeyi hedefleyen teknik direktör Vitor Pereira, öğrencilerinden maça tempolu ve hızlı başlamasını isteyecek. Oyunun genelinde kontrolü elinde tutmayı hesaplayan Portekizli hoca, bugün yapılacak antrenmanda da tek tek oyunculardan istediklerini anlatacak.



F.Bahçe'nin başında bu sezon 8 resmi maça çıkan Vitor Pereira, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 yenilgi görürken, 5 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti.