Fenerbahçe'de santrfor kabusu! 5 sezonda...

Fenerbahçe transfer ettiği santrforlardan bir türlü istediği katkıyı alamıyor. Son 5 sezon baz alındğında 14 santrfor çubuklu forma ile 224 maça çıkarken sadece 57 kez fileleri havalandırdılar. Son 5 sezonda en çok katkıyı veren santrfor ise 32 maçta 15 gol atan Vedat Muric oldu. Vedat Muric'i 18 maçta 9 gol atan Fernandao takip etti. Fenerbahçe'inin son transferi Berisha ise ligde çıktığı 2 maçta henüz fileleri havalandıramadı. Bu sezon kiralık gönderilen Samatta da 3 maçta karavana atmıştı.



Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, transfer ettiği santforlardan bir türlü istediği vreimi alamıyor. Son 5 sezonda 14 forvet 244 maça çıkarken, bu maçlarda sadece 57 kez fielerli havalandırabildi.