Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Giresunspor CANLI | Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fenerbahçe maçı CANLI

Fenerbahçe - Giresunspor CANLI | Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fenerbahçe maçı CANLI

Fenerbahçe - Giresunspor maçı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Giresunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Giresunspor, Fenerbahçe'yi yenerek çıkış yakalamak istiyor. Fenerbahçe ise kazanarak Başakşehir mağlubiyetini unutturmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar... (FB MAÇI CANLI SKOR)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 22:00
Fenerbahçe - Giresunspor CANLI | Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fenerbahçe maçı CANLI

👉 FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Giresunspor, Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Giresunspor maçı detayları...

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

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FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ ₺90,00
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK ₺150,00
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK ₺170,00
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK ₺190,00
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK ₺215,00
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK ₺240,00
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK ₺265,00
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK ₺335,00
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK ₺385,00
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK ₺470,00
MARATON ALT E BLOK ₺600,00
FENERIUM ALT AVİS E BLOK ₺660,00

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