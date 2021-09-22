Fenerbahçe - Giresunspor CANLI | Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fenerbahçe maçı CANLI

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Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Giresunspor, Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Giresunspor maçı detayları...

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

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FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ ₺90,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK ₺150,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK ₺170,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK ₺190,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK ₺215,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK ₺240,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK ₺265,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK ₺335,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK ₺385,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK ₺470,00

MARATON ALT E BLOK ₺600,00

FENERIUM ALT AVİS E BLOK ₺660,00