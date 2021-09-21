Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil Başakşehir maçı sonrası yıkıldı! Pereira'nın elini bile görmedi

Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil Başakşehir maçı sonrası yıkıldı! Pereira'nın elini bile görmedi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Fenebahçe deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş, sarı lacirtliler zorlu mücadelede rakibine 2-0'lık skorla boyun eğmişti. Oyuna sonradan giren Mesut Özil, karşılaşmanın ardından adeta çöktü. Yıldız futbolcu soyunma odasına giderken yanına gelen Vitor Pereira'nın uzattığı eli dahi görmedi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 11:04
Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil Başakşehir maçı sonrası yıkıldı! Pereira'nın elini bile görmedi

Fenerbahçe'nin ligde ilk yenilgisini aldığı Medipol Başakşehir maçından sonra sarı lacivertli futbolcular adeta yıkılırken en büyük üzüntüyü yaşayan futbolcuların başında Mesut Özil geliyordu.

Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil Başakşehir maçı sonrası yıkıldı! Pereira'nın elini bile görmedi

SONRADAN GİYDİ

Eintracht Frankfurt karşılaşmasında attığı gol ve oynadığı etkili futbolla Türk ve Alman basınından övgüler alan Mesut Özil, Başakşehir maçında Vitor Pereira'nın rotasyon düşüncesiyle ilk 11'de yoktu.

Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil Başakşehir maçı sonrası yıkıldı! Pereira'nın elini bile görmedi

Haftada 3 maç oynayan futbolcuları dinlendirerek kullanmayı düşünen Portekizli teknik adam, 62. dakikada Fenerbahçe 1-0 gerideyken Mesut Özil'i oyuna soktu. Maça ısınıp, Fenerbahçe'nin sahadaki futbolunu değiştirecek kadar zaman bulamayan yıldız futbolcu 90'da gelen 2. golle moral olarak adeta çöktü.

Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil Başakşehir maçı sonrası yıkıldı! Pereira'nın elini bile görmedi

Hürriyet'in haberine göre; maç sonunda soyunma odasına giderken yanına gelen Vitor Pereira'nın uzattığı eli dahi görmeyen Mesut Özil, yenilgiden en fazla etkilenen oyuncu olarak öne çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil Başakşehir maçı sonrası yıkıldı! Pereira'nın elini bile görmedi

Daha sonra Mesut Özil geri dönerek teknik direktör Vitor Pereira ile tokalaştı.

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