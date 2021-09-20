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Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç Başakşehir Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Başakşehir Fenerbahçe spor haberi: Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir - Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk yarıda Okaka'nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi, 2. yarıda da Gulbrandsen'in ayağından bulduğu ikinci golle sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, zorlu mücadele ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 09:28
Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç Başakşehir Fenerbahçe maçını değerlendirdi
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