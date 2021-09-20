Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı

Ömer Üründül Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı

Son dakika Başakşehir Fenerbahçe maçı haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül zorlu mücadele ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 08:53
Ömer Üründül Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı

Aykut Kocaman'ın herkesin bildiği alışılmış genel bir taktik stratejisi var. Temel ilke kontrollü anlayış ve de rakip ataklarda takım halinde topun arkasına geçip alan daraltarak savunma kurgusu uygulamak.

Ömer Üründül Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı

Herkesin övgüler yağdırdığı Pereira dün gece çok ciddi teknik adam yanlışları sergiledi. Öncelikle ilk 11'inin bu tip rakip karşısında üretkenlik sağlaması mümkün değildi. Meyer'in hem maç eksiği var hem de arkadaşlarını tanımıyor. İleri uçta solda kanat forveti özelliği olmayan Pelkas, sağda genç Muhammed.

Ömer Üründül Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı

Ayrıca daha hazır olmayan santrfor Berisha. İlk yarı, al gülüm ver gülüm şeklinde geçti. Başakşehir sadece bir pozisyon buldu. Onda da Visca'nın asistinde Okaka'yla skor avantajı sağladı. Fenerbahçe'nin ise pozisyonu yoktu. İkinci yarıya Pereira iki değişiklikle başladı.

Ömer Üründül Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı

Sonra iki daha değiştirdi. Sonra da beşinci değişikliği yaptı. Maç tek kale ama bir duran topta Valencia'nın kafası dışında tek pozisyonu yok. İlk yarıda işe yaraması mümkün olmayan görev yeri değişikliği yaptı Pereira. Osayi ile Ferdi'nin yerini değiştirdi. Sonra da Pelkas ve Muhammed'in.

Ömer Üründül Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı

İkinci yarıdaki hamlelerle de takım tam bir çorbaya döndü. Sonuçta 3 puan kayıp. Aykut Kocaman, 4 maçta sıfır puandan sonra bu zor maça çıktı. Futbolcular son derece motive ve hırslıydılar. Hücum güçleri çok sınırlı olmasa da mükemmele yakın bir takım savunması uyguladılar.

Ömer Üründül Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı

Yalnız Kocaman'a uyarım var. Gulbrandsen'e niye sıcak bakmıyor? Dün geceden sonra herhalde bu yanlışından vazgeçer. Hafta sonu oynanan maçlar futbolumuzdaki çağdışı kondisyon zaafiyetini net biçimde ortaya çıkardı. Daha ligin başı.

Ömer Üründül Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı

Avrupa kulvarında gruplarda sadece bir maç oynandı. Beşiktaş mucizevi bir geri dönüşle kazandı. Fenerbahçe ve Galatasaray yenildi. Sergen Yalçın ve Vitor Pereira'nın aşırı rotasyona gitmeleri de teknik adamların da bu rahatsızlığı bildiğini gösteriyor.

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