Ömer Üründül Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı

Sonra iki daha değiştirdi. Sonra da beşinci değişikliği yaptı. Maç tek kale ama bir duran topta Valencia'nın kafası dışında tek pozisyonu yok. İlk yarıda işe yaraması mümkün olmayan görev yeri değişikliği yaptı Pereira. Osayi ile Ferdi'nin yerini değiştirdi. Sonra da Pelkas ve Muhammed'in.