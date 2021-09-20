Kocaman çelme

Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Sarı- lacivertliler böylece bu sezon hem ligde hem de resmi maçlarda ilk yenilgisini aldı. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Kanarya'da gözle görülür şekilde yorgunluk emareleri dikkat çekti. İlk yarıda hücumda etkili olmakta zorlanan Kanarya'nın aksine çok hırslı oynayan Başakşehir ise Okaka ile golü buldu. Nijerya asıllı İtalyan, 16'da Visca'nın pasına dokundu: 1-0.

İKİ HAFTADA 5 PUAN KAYBETTİ

İlk 45 dakikayı adeta boşa geçiren Fenerbahçe, ikinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle hareketlendi. Ancak bu kez de karşısına Volkan Babacan çıktı. Tecrübeli kaleci, özellikle Enner Valencia'nın kafa vuruşunda topu mükemmel çeldi. 90'da Gulbrandsen'in golü skoru ilan etti: 2-0. Fenerbahçe bu sezon ilk yenilgisini alırken, Başakşehir ise 4 maçlık kabusa son verdi. Geçen hafta evinde Sivasspor'a da takılan (1-1) Kanarya iki haftada 5 puan kaybetti.

DÖRT DEĞİŞİKLİK

Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynanan maçın 11'inde 4 değişikliğe gitti. Portekizli çalıştırıcı; Mert Hakan, Mesut Özil, Enner Valencia ve Diego Rossi'yi kulübeye çekip, yerlerine Muhammed Gümüşkaya, Pelkas, Mergim Berisha ve Max Meyer'e görev verdi.

PELKAS&MEYER İLK KEZ

Sarı-lacivertli ekipte Dimitris Pelkas ile Max Meyer bu sezon ilk kez 11'de yer aldı. Pelkas, Frankfurt'a karşı sonradan girip penaltı kaçırmıştı. Meyer de ligdeki Sivas ile Frankfurt mücadelelerinde oyuna sonradan dahil oldu. İkisi de etkili olamayan Pelkas devrede, Meyer ise 74'te kenara alındı.