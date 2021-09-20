Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Kafalar sahada değildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Başakşehir yenilgisinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Almanya'da Frankfurt ile oynanan maçın kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Pereira, "Hem fiziksel hem de mental yorgunduk. Bugün de (dün) bunun faturasını ödedik. Vücut olarak sahadaydık ama kafamız sahada değildi. Kaliteli bir oyun sergileyemedik. Dinlenecek vaktimizin olmadığı bir süreç yaşadık. İkinci yarıda değiştirmeyi istedik, denedik ama olmadı. Takım yorgundu" diye konuştu.



BAŞKAN TESELLİ ETTİ

Portekizli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "Almanya'daki maç mental anlamda zordu. Konsantrasyonumuzu da etkiledi. Başakşehir'e karşı sahada cevap veremememiz normal diye düşünüyorum. Başkanımız Ali Koç, soyunma odasına bizi teselli etmeye geldi. Takımın mental olarak yorgun olduğunun farkında. Sezon öncesi hazırlık dönemi dahil 14 maç oynadık, ilk kez kaybettik. Bizim istediğimiz şey her zaman kalitemizi ortaya koymak. Ancak bugün (dün) olmadı Maçın özeti bu diyebiliriz."



"TAKIMA VE HOCAYA İNANIYORUM"

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, maçın ardından kısa ve net konuştu. Beklemedikleri bir sonuç aldıklarını belirten Koç, "Bir yerde kötü bir maç çıkaracaktık. O da bugüne rastladı. Panik olacak bir durum yok. Takımıma ve hocama çok inanıyorum. Perşembe günkü Giresun maçına odaklanacağız. Savaşan, mücadele eden ve formanın hakkını verecek bir takım için söz vermiştim. Şu ana kadar gördüğüm, arzuladığım bir noktaya hızla geldik. İnşallah bunu hızlandırarak devam ettirebiliriz" diye konuştu.



İLK KEZ 1 GOL ATAMADI

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Ligdeki ilk 4 maç ile Avrupa'daki 3 karşılaşmada da rakip ağları sarsan sarı-lacivertliler, Başakşehir mücadelesinde gol sevinci yaşayamadı. Kanarya, Avrupa'da 7, ligde de 6 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.