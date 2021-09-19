Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Başakşehir Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Son dakika spor haberi: Başakşehir Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanancak mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Lige istediği başlangıçı yapamayan turuncu-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Fenerbahçe ise kritik virajdan kayıpsız dönmeyi amaçlıyor. Peki Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar ve Başakşehir Fenerbahçe maçında ilk 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 17:51 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 17:59
Son dakika spor haberi: Başakşehir Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İlk 4 haftada puanla tanışamayan turuncu-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında kazanıp nefes almak istiyor. Fenerbahçe ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılıp emin adımlarla yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak. Peki Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Şener, Ndayishimiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Tolga, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi, Pelkas, Berisha.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Eylül Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Kritik müsabaka beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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