Son dakika spor haberi: Başakşehir Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı!

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak. Peki Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Tolga, Visca, Mahmut, Berkay, Deniz, Okaka (Muhtemel)

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi, Pelkas, Berisha.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Eylül Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Kritik müsabaka beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.