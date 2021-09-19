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Matteo Guendouzi'den Mesut Özil'e övgü dolu sözler! "Alman tarihinin en iyisi"

Son dakika Fenerbahçe haberi... Mesut Özil'in Arsenal'de oynadığı süre zarfı boyunca en iyi arkadaşları arasında yer alan Mattéo Guendouzi, eski takım arkadaşına övgüler yağdırdı. Şu anda Marsilya'da kiralık forma giyen Matteo Guendouzi, yaptığı konuşmada, "Benim için Mesut Özil, Alman futbol tarihinin en iyi oyuncusu" dedi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | Fb haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 13:42
Matteo Guendouzi'den Mesut Özil'e övgü dolu sözler! "Alman tarihinin en iyisi"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'e eski takım arkadaşı Matteo Guendouzi'den övgü dolu sözler geldi.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bild'e yaptığı konuşmada Mesut Özil için "Almanya futbol tarihinin en iyisi" dedi.

Yıldız isim Mesut Özil hakkında yaptığı konuşmada, "Mesut Özil büyük bir rol model ve benim kardeşim gibidir. Benim için Özil, açık ara Alman futbol tarihinin en iyi futbolcusu." dedi.

"BENİ KANATLARININ ALTINA ALDI"
Matteo Guendouzi, konuşmasının devamında, "Arsenal'de beni hemen kanatlarının altına aldı ve benimle özel olarak ilgilendi. Bu yüzden benim için bir ağabey gibi. Onu hem futbolcu hem de insani olarak çok saygı duyuyorum. Ona hayranım." dedi.

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