Başakşehir Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan mağlubiyet yorumu! "Kafamız sahada değildi"

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İşte Pereira'nın açıklamaları:

Almanya'da oynadığımız maç fiziksel ve mental anlamda yoğun geçen maçtı. Bugün de bunun faturasını ödedik. Vücut olarak sahadaydık belki ama kafamız ferah şekilde sahada değildi. Vücudumuz da keza öyleydi.

Mental olarak da yoruluyorsunuz ve bu da konsantrasyonunuzu etkiliyor. Vücut sadece fiziken yorulmaz, mental olarak da yorulursunuz ve sahada zor reaksiyon gösterirsiniz.

Bugün toplamda 14. maçımızı oynadık. İlk defa kaybettik. Tabii ki kazanmak isterdik ama bugün mümkün olmadı. Bu maç için fazla dinlenemedik.

"BAŞKAN SOYUNMA ODASINA İNDİ"

Ali Koç'un motive etmek için soyunma odasına indiğini de belirten Portekizli hoca, "Başkan, soyunma odasında ve bizi rahatlatmaya, teselli etmeye geldi. Oyunculara moral vermek için oradaydı." ifadesini kullandı.